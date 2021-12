Programa de violência contra mulher será lançado na segunda

O programa Salvador Delas - que levará os serviços prestados nos Centros de Referência e Atendimento à Mulher (CRAMs) para diversas comunidades soteropolitanas - será lançado nesta segunda-feira, 9, às 9h, no Teatro Gregório de Mattos.

A inciativa, promovida pela Secretaria de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude (SPMJ), envolve uma série de ações neste Mês das Mulheres, como o Salvador + Rosa, que atuará no cuidado com a saúde do público feminino.

Na ocasião, também será assinado o decreto que institui o Comitê Técnico de Enfrentamento à Violência Institucional contra Mulher. Além disso, será lançada a Cartilha de Enfrentamento à Violência Contra Mulher, uma parceria com a Casa Civil e o Banco Mundial.

