Programa de requalificação vai recapear mais 30 ruas de SSA

A prefeitura de Salvador anunciou que vai investir mais R$ 31 milhões no recapeamento de 30 avenidas e ruas de Salvador, na segunda fase do programa de requalificação do asfalto.

A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Defesa Civil (Sindec) já firmou novos contratos com empresas do setor. Em 2013, a prefeitura iniciou a recuperação de 31 vias da capital, com investimentos de R$ 42 milhões.

Entre as novas áreas que serão beneficiadas com a recuperação do asfalto estão as avenidas Dorival Caymmi, São Rafael, Luiz Tarquínio, General Graça Lessa (Ogunjá) e Centenário.

As empresas contratadas para a nova etapa do recapeamento são a CRL, Liga, Mirel e CBV. A secretaria informa que as primeiras obras devem começar já na próxima semana, sempre entre as 22h e 5h para evitar transtornos à população.

