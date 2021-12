Programa de parcerias é lançado no Pelourinho

A prefeitura de Salvador, em parceria com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Trabalho e Emprego (Sedes), lançou nesta quinta-feira, 22, o Programa Comunidade Empreende (PCE) no Pelourinho através da instituição denominada Parque Social.

A ação visa identificar empreendimentos sociais, captar empreendedores, apoiar a formalização e estruturação de projetos e planos de negócios além de buscar parceiros para implementação das iniciativas.

Relato

"É um programa de estimulo ao empreendedorismo social e faz parte da iniciativa da prefeitura de Salvador através do projeto Pelourinho Dia e Noite, que busca valorizar esta comunidade, pois queremos incentivar o desenvolvimento sustentável e o protagonismo comunitário neste local", explicou Rosário Magalhães, que é presidente da instituição. A titular da Sedes, Andréa Mendonça disse que o Pelourinho Dia e Noite não desenvolve apenas ações culturais e que a secretaria irá investir em ações empreendedoras.

O Parque Social tem como missão ser um agente transformador da realidade local e valorizar o ser humano. Seu público-alvo é formado por empreendedores sociais e membros das comunidades que possam contribuir como agentes de transformação social.

Questionado sobre o impacto do Programa Comunidade Empreende na região do Pelourinho e imediações, o chefe de gabinete da Câmara Municipal de Salvador, João Roma, afirmou que "é uma mudança de abordagem pois, ao invés de implantar um modelo pré-definido, há um desenvolvimento dos talentos e envolvimento da população local".

Bairro da Paz

Antes de chegar ao Pelourinho, o Programa Comunidade Empreende teve uma experiência exitosa no Bairro da Paz. "Eu conheci o projeto em 2014 e fui convidado para fazer parte do (PCE). Como eu já fazia um trabalho com mídia alternativa, foi uma oportunidade para apresentar a minha comunidade a partir de um olhar de dentro", declarou André Leandro, que atua como mobilizador social no Bairro da Paz. O Programa Comunidade Empreende é divido em sete etapas que vão desde o mapeamento das comunidades, construção de projetos até a avaliação dos programas e dos resultados.

Para Enrique Tinoco, ex-coordenador da iniciativa no Bairro da Paz, este projeto identifica potencialidades e mostra o lado positivo das comunidades periféricas, que na maioria das vezes são estigmatizadas pelos meios de comunicação de massa. Tinoco informou que seis projetos no Bairro da Paz estão fase de fechamento, pois a etapa final é de negociação com os parceiros, que podem comprar os produtos ou oferecer em contrapartida um suporte técnico, por exemplo.

