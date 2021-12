Programa de bicicletas inscreve 2,8 mil em 1 dia

No primeiro dia útil de funcionamento do Salvador Vai de Bike, o projeto já contabilizava 2.804 pessoas cadastradas, conforme informação divulgada, nesta segunda-feira, 23, pela assessoria de imprensa da Prefeitura de Salvador.

Do total, 1.244 já tinham efetivado o credenciamento, pagando a taxa anual (R$ 10) para utilizar as bicicletas disponibilizadas nas estações localizadas no Campo Grande, Praça da Piedade, Praça Castro Alves, Porto da Barra e Jardim Apipema.

Mas, embora nas estações de retirada haja informativos sobre os procedimentos a serem seguidos para utilização do serviço, alguns reclamaram da ausência de alguém para auxiliar o usuário.

O estudante Diego Silva, de 18 anos, foi um dos que elogiaram o projeto mas se queixaram da falta de apoio. "A iniciativa é muito boa, mas alguém poderia ficar aqui para passar orientações, pelo menos nesses primeiros dias, as pessoas ainda estão conhecendo o projeto", disse.

Para utilizar as bicicletas, é necessário fazer um cadastro no site www.bikesalvador.com e pagar a taxa anual. Valor comemorado pelo estudante Leonardo Reis, 20 anos: "Pagar dez reais, uma única vez por ano, é realmente justo, porque todos são beneficiados dessa forma".

Mas Reis destacou a necessidade de que as ciclofaixas possam ser utilizadas diariamente. "É uma pena que a única que há, do Campo Grande ao Centro Histórico, só funcione aos domingos e feriados", lamentou.

Novas linhas

Isaac Edington, responsável pelo Escritório Municipal da Copa do Mundo da Fifa Brasil 2014 (Ecopa), destacou que, até o final do ano, mais duas linhas exclusivas para ciclistas ficarão prontas.

"É claro que não é possível colocar uma ciclovia em todos os lugares, por isso trabalhamos com locais estratégicos, mas as coisas vão melhorar para os ciclistas. Todas as obras da prefeitura para a cidade contam com espaços reservados para ciclofaixas", disse.

Ele frisou, ainda, que o projeto visa estabelecer a harmonia nas ruas. "O ciclista não é um intruso no trânsito e é isso que alguns motoristas têm que entender", afirmou Edington, acrescentando que "o projeto também pode atrair eventos ciclísticos para a cidade, fortalecendo o turismo por meio de uma iniciativa de lazer".

