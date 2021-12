Programa beneficia 1,5 mil alunos da rede pública

Mil quinhentos e setenta e um estudantes universitários começam a trabalhar em secretarias e órgãos estaduais por meio do Partiu Estágio. O grupo integra a segunda turma de convocados do programa que oferece experiência profissional e inserção no mercado de trabalho a jovens baianos. A contratação foi formalizada, nesta quarta-feira, 25, pelo governador Rui Costa, que assinou termo de compromisso dos jovens, em evento realizado no Senai/Cimatec, em Salvador.

Do total, 1.022 estudantes universitários serão alocados em Salvador e 549 irão ocupar vagas em órgãos estaduais em cidades do interior. “Aposto nesse trabalho pela convicção que aprendi, em casa, do poder da educação na transformação da vida das pessoas”, afirmou o governador.

Por meio do Partiu Estágio, universitários que ainda não conseguiram se inserir no mercado de trabalho garantem o acesso a uma vaga por um ano, com carga horária de 20 horas semanais e bolsa de R$ 455, além de auxílio-transporte.

Morador de Alagoinhas, Jhonnes Vital estuda ciências contábeis e vai estagiar na Universidade do Estado da Bahia (Uneb). “Eu fico feliz de fazer parte dessa ação, porque muitas empresas querem alunos com experiência, mas poucas estão dispostas a oferecer essa oportunidade”, disse o estudante.

Essa é a segunda etapa do programa estadual, lançado em abril deste ano. Os dois editais receberam, juntos, a inscrição de cerca de 45 mil estudantes. Para se inscrever no programa, o estudante deve ter, no mínimo, 16 anos, concluído pelo menos 50% do curso e estar regularmente matriculado em cursos de graduação presencial e em instituições de ensino com sede na Bahia.

