Programa antidrogas da PM forma 2 mil alunos

Dois mil jovens, com idade entre 11 e 16 anos, estudantes de 36 escolas públicas e particulares, foram formados pela Polícia Militar da Bahia, na manhã desta terça-feira, 1º, no Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd).

A festa aconteceu no Ginásio Poliesportivo de Cajazeiras e contou com a presença do padrinho desta edição do Proerd, o cantor e compositor Carlinhos Brown; do secretário da Segurança Pública, Maurício Barbosa; do comandante geral da PMBA, coronel Anselmo Brandão; entre outros convidados.

Como é tradição, foi lida a melhor redação escolhida entre os participantes do programa. Fernanda Kelly, aluna do Colégio da Polícia Militar (CPM)/Lobato, recebeu das mãos do secretário Maurício Barbosa o certificado de conclusão do Proerd, representando os formandos. A PM entregou também 36 bicicletas aos estudantes que escreveram a melhor redação sobre o conteúdo aprendido no curso.

Com caráter social e preventivo, o programa é posto em prática por policiais militares capacitados, fortalecendo a parceria entre polícia, escola e família. A PMBA já formou mais de 400 mil alunos desde 2003, quando o programa teve início na Bahia.

Conscientização

"Os policiais vão às escolas conscientizar as crianças sobre os efeitos das drogas, para que elas aprendam a recusar a oferta nesta idade, em que se está tão aberto a novas experiências", disse o secretário da Segurança Pública, Maurício Barbosa.

Ele destacou que o programa social é um dos mais importantes do Estado: "a gente acredita que seja um caminho, com a prevenção qualificada, executada por policiais que têm toda a experiência para orientar estes jovens".

Carlinhos Brown disse que a Bahia se destaca em programas sociais como o Proerd. "A vida nas comunidades carentes tem mudado, porque todos os projetos sociais que vêm sendo edificados na Bahia são um sucesso. O estado já é visto como um piloto de ações sociais para o Brasil. Hoje, juntando a iniciativa privada, os governos municipal, estadual e a Polícia Militar dando esse exemplo, temos mais de 60 mil crianças atendidas por ano".

