Programa abre espaço para a população definir obras

O Ouvindo Nosso Bairro 2017, programa de consulta popular que foi alvo de sucesso na primeira edição há dois anos, foi relançado, nesta sexta-feira, 9, na praça João Mangabeira, nos Barris, em Salvador.

Na ocasião, também foi anunciado por autoridades municipais o encaminhamento de dois projetos de lei à Câmara de Vereadores.

Um deles determina a divisão de Salvador em 163 bairros, com previsão de revisão do tema em 2020. Já o outro projeto deverá instituir o Ouvindo Nosso Bairro como programa municipal a ser realizado a cada dois anos.

A segunda edição do programa terá duração de quatro meses e contará com mudanças que pretendem agilizar as obras e intervenções demandadas pela população.

Diferentemente de 2015, o modelo atual não terá encontros presenciais. O cidadão escolhe por meio eletrônico as obras a serem realizadas nos bairros.

A votação popular deverá ser realizada entre 3 de julho e 7 de agosto. Os votantes devem indicar, por ordem de prioridade cinco propostas de intervenções a serem feitas na comunidade.

A divulgação do resultado, assim como o início das assinaturas de ordem de serviço, está prevista para a segunda quinzena de agosto.

Como participar

Há três maneiras de participar do programa, uma delas é a página da internet no endereço www.ouvindonossobairro.salvador.ba.gov.br. Outra opção é baixar o aplicativo do programa no celular ou tablet, disponível nas plataformas Android e IOS.

A terceira alternativa é por meio de totens para votação, a serem implantados nas unidades das prefeituras-bairro e em locais de grande circulação de pessoas, a exemplo das estações de transbordo e metrô.

A tecnologia foi desenvolvida pela Companhia de Governança Eletrônica do Salvador (Cogel).

*Estagiário sob a supervisão do editor-coordenador Luiz Lasserre

