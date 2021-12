Programa abre 60 vagas de estágio para nível médio

A prefeitura de Salvador abre nesta quarta-feira, 29, as inscrições para o processo seletivo do programa de estágio de nível médio. São 60 vagas para atuação na Secretaria Municipal de Gestão (Semge).

Os interessados devem realizar a inscrição no site do Instituto Euvaldo Lodi (IEL) até o dia 5 de dezembro. Para participar da seleção, o estudante deve estar matriculado no 1º ou 2º ano do ensino médio, residir em Salvador e ter 16 anos completos na data de inscrição.

A seleção será por meio de uma prova objetiva com 20 questões de múltipla escolha, que abordarão temas de língua portuguesa, matemática e conhecimentos gerais. Após aprovação no processo seletivo, os estagiários terão direito a bolsa auxílio de R$ 494,94 e auxílio-transporte.

