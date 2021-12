Programa A TARDE Educação promove encontro de articuladores

O programa A TARDE Educação promoveu nesta sexta-feira, 18, o 1º Encontro do Conselho de Articuladores em 2018, com o tema central Informação x conhecimento. O encontro aconteceu na sede do Grupo A TARDE e contou com representantes das cidades participantes do programa.

A responsabilidade em ressignificar informação e o conhecimento para melhor utilização das ferramentas educacionais foi assunto abordado pelo psicólogo Thiago Freitas. Ele falou da absorção de conteúdo de forma correta e assertiva para o entendimento e compreensão: “Hoje a gente trava online conversa com gente do mundo inteiro, e esse excesso de informação pode ser prejudicial. Muitas vezes não sabemos como utilizar de forma correta tudo isso”, ponderou Thiago.

Ele destacou a figura do professor como “indispensável” para construir uma base de conhecimento. “Juntos, o articulador (do programa A TARDE Educação) e o professor são como artistas que moldam os alunos. É preciso conscientizar, não só passar dados, mas ancorar a informação para construir um saber sólido”.

Da cidade do menino Everton, Maria do Carmo, articuladora de Paulo Afonso, no norte baiano, contou sobre a criança, que se destacou na leitura do jornal.

“Everton foi uma descoberta maravilhosa para nossa cidade, no A TARDE Educação e projetos paralelos. Foi o aluno que mais fez leitura do jornal em sala de aula”, disse a articuladora.

Ela ressaltou o despertar da leitura. “O trabalho começa nas creches, como na de Everton, a Menino Jesus, onde a professora realizou um excelente trabalho. Paulo Afonso agradece a ela pelo empenho em 2017”.

Para a articuladora de Alagoinhas, Mônica Oliveira, “é muito gratificante participar desse projeto, um “diálogo” com a realidade da sala de aula.

“O jornal na escola fortalece o pedagógico”, destacou Kátia Alcântara, articuladora de Catu. “O livro às vezes se distancia da realidade, o jornal é dinâmico e o professor tem essa oportunidade de trabalhar isso na sala de aula”, acrescentou.

Para a coordenadora pedagógica do A TARDE Educação, Márcia Firmino, o tema do encontro contribuiu para o entendimento de que “o conhecimento vai muito além da informação”.

* Sob a supervisão do jornalista Luiz Lasserre

