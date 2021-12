Profissionais são treinados para lidar com ameaças

Faltam cerca de quatro meses para o início dos Jogos Olímpicos Rio 2016. No entanto, militares e agentes de segurança pública da capital baiana, uma das cidades-sede, já estão se preparando para preservar a segurança no evento.

Nesta sexta-feira, 18, integrantes das Forças Armadas e demais profissionais participaram do Estágio de Percepção de Ameaças Terroristas (Epat), realizado na sede do Centro Militar de Convenções e Hospedagem da Aeronáutica, em Ondina.

A ação foi promovida por meio de uma parceria entre Ministério da Defesa, Polícia Federal e Agência Brasileira de Inteligência e Secretaria Extraordinária para a Segurança de Grandes Eventos.

Palestras foram ministradas por membros do Comitê Integrado de Enfrentamento ao Terrorismo (Ciet) - estrutura que concentrará toda a capacidade de reação do país a eventuais ameaças terroristas durante os Jogos Olímpicos.

De acordo com o comandante de operações especiais do Exército Brasileiro, Mauro Sinott, a intenção é orientar as forças de segurança e representantes da sociedade sobre possíveis ameaças relacionadas a ações terroristas, durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016.

"Estamos reunindo todas as capacidades contra terror que o país possui no Exército, na Marinha e na Força Aérea. Assim, vamos entrelaçar todos os níveis de segurança, identificando capacidades para investir ainda mais na arquitetura de enfrentamento ao terror", explicou.

Sinott considera que o país esteja pronto para enfrentar qualquer tipo de situação de terrorismo durante o evento esportivo. No caso de Salvador, ele afirma não ter nenhuma preocupação específica com o sistema de segurança da cidade.

"Salvador e nenhuma das demais cidades-sede nos preocupa tanto quanto o Rio. Lá, ficará concentrada a maioria dos acontecimentos durante o evento. Por isso vai exigir uma atenção maior que a dos demais locais, onde os acontecimentos ficarão concentrados em um só lugar", disse.

Além da capacitação de militares e profissionais da segurança pública, o Estágio de Percepção pretende alcançar demais profissionais envolvidos no evento, como delegações, setor hoteleiro, prestadores de serviço e de transporte público.

"Precisamos capacitar com uma informação mais qualificada essas pessoas para que elas contribuam com esse esforço de tornar o evento ainda mais seguro. Por exemplo, se uma camareira, em serviços rotineiros, depara-se com uma mala abandonada, será orientada a informar à segurança do hotel e, possivelmente, evitar um contratempo que pode pôr em risco a vida dela e a dos demais hóspedes", disse.

Denúncia

Em uma das palestras do evento, o representante do Comando Conjunto de Prevenção e Combate ao Terrorismo (CCPCT), de Goiás, capitão Paulo Robin, falou sobre os fatores principais para o enfrentamento do terrorismo em grandes eventos, como as Olimpíadas.

Segundo ele, a simples observação do comportamento de uma pessoa pode denunciar uma atividade suspeita: "O trabalho de um terrorista é minucioso. Em alguns casos, eles frequentam um emprego apenas para investigar o alvo. Em outros, deixam malas no aeroporto apenas para avaliar o tempo de resposta do serviço de segurança do local".

O capitão alerta para a importância da denúncia nesse tipo de ação. "Nunca tente impedir a ação suspeita de acontecer. Ao primeiro sinal, informe ao responsável pelo local que, por sua vez, deve acionar a polícia ou o disque-denúncia de sua cidade".

adblock ativo