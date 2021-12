Profissionais são orientados a combater exploração sexual

Gerentes de hotéis e representantes de empresas de táxi estão sendo instruídos a atuarem como multiplicadores junto aos colegas de trabalho na identificação de crimes de exploração sexual contra menores no período da Copa do Mundo 2014. "A primeira providência numa situação dessa é entrar em contato com o Disque 100 ou com a polícia para fazer a denúncia", adverte a delegada Jussara Souza, titular da 7ª DT.

Os profissionais devem participar de uma palestra sobre a prevenção à exploração sexual de crianças e adolescentes, organizada pela 7ª Delegacia Territorial (DT/Rio Vermelho), pela 12ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) e com o apoio do Centro de Defesa da Criança e do Adolescente (CEDECA). O encontro está marcado para a próxima terça-feira, 10, no hotel Golden Tulip, no Rio Vermelho.

O evento vai reunir empregados dos hotéis situados no Rio Vermelho, Ondina, Barra, Graça, Federação e Brotas, entre outros bairros localizados na Área Integrada de Segurança (AISP 7), e taxistas que atendem a estes bairros.

Na próxima etapa deste trabalho, proprietários e empregados de bares e restaurantes, localizados na área de abrangência da AISP 7, receberão uma cartilha produzida pelo CEDECA informando como ajudar na prevenção à exploração sexual de crianças e adolescentes.

