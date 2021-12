Profissionais reconhecem crise

Álvaro Nonato da Silva, coordenador médico da Fundação José Silveira - que administra o Hospital Santo Amaro -, admite que a área obstétrica passa por dificuldades. "Esse não é um problema de Salvador ou da Bahia, é nacional", constata.

De acordo com ele, a falta de leitos obstétricos tem sido frequente na unidade, mas há muitos fatores que podem levar o hospital a não admitir a gestante.

"Se a paciente tem uma gravidez de alto risco e não há leito na UTI Neonatal, não podemos admiti-la. Provavelmente foi o que ocorreu com a parturiente que esteve no hospital e não pode ser atendida, no dia em que vocês (do A TARDE) estiveram aqui. Teríamos que ter a identificação dela para saber detalhes", explica.

O médico afirma, no entanto, que a gestante é atendida. "Podemos não internar, mas toda paciente que procura a unidade é avaliada e recebe o primeiro atendimento. Somente depois acionamos o serviço social para que possa encaminhá-la a outra unidade", garante.

O responsável pela controladoria do Hospital da Sagrada Família, Adelir Detofol, também reconhece o problema. "Somente na nossa maternidade são 1.400 atendimentos obstétricos por mês. Destes, cerca de 500 geram parto ou internamento. Realmente, vivemos uma crise, tanto na rede pública quanto na privada", afirma.

Atendimento

Na Maternidade Santamaria do Hospital Português - a que possui o maior número de leitos da capital - são cerca de 1 mil atendimentos por mês, segundo o coordenador médico da instituição, Leomar Lyrio.

"Vivemos uma situação bem problemática e não é incomum precisar de vagas, mas nenhuma gestante que chega à unidade sai sem atendimento. Mesmo com todas as dificuldades, prestamos assistência", declara.

Entretanto, o médico ressalta que os leitos obstétricos não são ocupados apenas por gestantes que estão em trabalho de parto.

"Algumas precisam ser internadas porque são diabéticas, hipertensas ou tiveram problemas gestacionais. Este tipo de paciente pode ter alta em 5 horas, mas pode ocupar o leito durante dias. Isso dificulta muito", diz.

