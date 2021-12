Profissionais protestam em 12 estados contra "Mais Médicos"

A Federação Nacional dos Médicos (Fenam) informa que médicos de pelo menos 12 estados vão fazer nesta terça-feira, 23), manifestações contra o Programa Mais Médicos. Segundo a entidade, haverá também paralisação no atendimento. As atitudes são ainda uma reação aos vetos da presidenta Dilma Rousseff ao projeto de lei que regulamenta a medicina, conhecido como Ato Médico.

Em Salvador, representantes do Sindicato dos Médicos da Bahia (Sindimed) pretendem paralisar todos os atendimentos das redes pública e privada, com exceção das urgências e emergências. A partir das 14h, os médicos se concentram em frente ao Shopping Iguatemi e fazem uma feira de saúde para prestar atendimento médico gratuito à população.

Os sindicatos de Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pernambuco, do Paraná e do Rio Grande do Norte anunciaram que vão aderir à paralisação. No Piauí, os médicos decidiram manter o atendimento, mas, para demonstrar a insatisfação com as medidas do governo, vão usar um adesivo com a frase "Orgulho de ser médico!".

O Programa Mais Médicos prevê a contratação de profissionais estrangeiros para trabalhar nas periferias e no interior do país, além de obrigar estudantes de medicina a atuar por dois anos no Sistema Único de Saúde (SUS), a partir de 2015.

Além de diversas manifestações por todo o País, em reação às recentes medidas do governo, os médicos abandonaram as comissões técnicas federais, que discutem soluções para problemas relacionados à saúde. O Conselho Federal de Medicina ainda entrou com uma ação civil pública na sexta, 19, contra a União, representada pelos ministérios da Saúde e da Educação, para suspender o Programa Mais Médicos

