Profissionais do setor do entretenimento protestam em frente à Prefeitura

Profissionais do setor de entretenimento fizeram uma manifestação na manhã desta terça-feira, 23, em frente à Prefeitura de Salvador. No ato, que começou às 9h e teve cerca de 60 presentes, os profissionais da categoria reivindicavam apoio ao executivo municipal para os trabalhadores parados no setor por conta da pandemia da Covid-19.

Nos próximos dias, deve ir a votação na Câmara de Salvador (CMS), um Projeto de Lei do Executivo que irá estabelecer o auxílio-emergencial municipal a categoria. O valor ainda será definido pela Prefeitura de Salvador.

"Agradeço a sensibilidade do prefeito Bruno Reis em acolher essa solicitação da área de eventos. Ele tem se empenhando nesta pandemia da Covid-19 em prol das vidas de Salvador e também está preocupado com o impacto que esta situação causa na economia da cidade e os danos para os trabalhadores", afirmou o presidente da Casa, Geraldo Júnior (MDB), que se reuniu com o prefeito na segunda-feira para tratar sobre o tema.

"Colocaremos em pauta a apreciação de tão importante auxílio para esses valorosos profissionais da área de eventos. Vamos continuar enfrentando esse momento ruim juntos e trabalhando por saúde e assistência social nesta situação", concluiu.

