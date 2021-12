Profissionais do Samu prestam atendimento voluntário a caminhoneiros

Um grupo formado por um médico, três enfermeiros e quatro técnicos de enfermagem iniciou uma ação voluntária neste sábado, 26, com a prestação de atendimento gratuito aos caminhoneiros que participam, na Bahia, da mobilização nacional contra o aumento do preço do diesel.

Durante a manhã, a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no posto Aratu, na BR-324, onde atendeu cerca de 70 pessoas. A maior parte dos atendimentos é focada na prevenção, com aferição de pressão arterial, atualização de receitas e outros tipos de orientação.

Entretanto, foram realizados também curativos e atendimentos para diminuir dores, além de um encaminhamento para cirurgia ortopédica.

Segundo o médico Willy Rivera, que coordena a ação, o atendimento vai continuar neste domingo, 27, em locais a serem definidos.

"O movimento muda os locais (das manifestações) a todo o momento. Então pegamos estas informações com os próprios caminhoneiros, que nos dizem para onde vão", explica.

Aferição de pressão arterial foi um dos serviços realizados (Foto: Cidadão Repórter | Via WhatsApp)

