Profissionais devem ter registro para dar as aulas

A fiscalização dos profissionais que ministram as atividades nas praias é realizada pelo Conselho Regional de Educação Física (Cref). Segundo o presidente da Comissão de Ética do órgão, Heitor Prates, é preciso ter uma carteira de registro profissional para comandar as aulas.

"O exercício da profissão sem o registro é considerado crime. Por isso, o profissional flagrado pelo conselho sem a carteira é encaminhado à Secretaria da Segurança Pública para que responda em juízo pelo ato ilegal", adverte.

Prates pede que as pessoas que participam destas atividades físicas nas praias solicitem do profissional que ministra as aulas a carteira profissional. O presidente do conselho de ética do Cref destaca ainda a importância das denúncias. "Como temos poucos fiscais, é importante que as pessoas denunciem as irregularidades que encontram, para que possamos autuar quem descumpre a norma".

Verão - Com a chegada da alta estação, a fiscalização de irregularidades profissionais é intensificada, segundo comenta Prates. "Nossos fiscais vão aos locais em que são realizadas as atividades, identificam o profissional responsável e solicitam o registro. Estamos vistoriando, inclusive, a atuação de estagiários como profissionais", relata.

Segundo o presidente, a fiscalização é realizada regularmente nas praias e conta com parceria com órgãos como Vigilância Sanitária, Polícia Militar, entidades de defesa do consumidor e Ministério Público do Trabalho. "Temos apenas quatro fiscais para operar em toda a Bahia e em Sergipe. Esta parceria é fundamental para que a fiscalização seja eficiente", disse.

