Profissionais de saúde recebem treinamento para lidar com suspeitas de coronavírus

A Secretaria Municipal da Saúde realizou na tarde desta terça-feira, 10, mais uma capacitação para o enfrentamento de casos suspeitos do coronavírus na capital baiana. O treinamento, voltado para os profissionais de saúde, teve como principal objetivo atualizar toda a equipe de assistência sobre o atual cenário epidemiológico e garantir que as recomendações do Ministério da Saúde sejam aplicadas em casos suspeitos que forem notificados na rede de urgência e emergência.

Os profissionais também foram atualizados sobre as mudanças nas condutas do Ministério, como critérios de casos suspeitos a serem investigados, salientou a médica infectologista e assessora técnica do SAMU 192, Adielma Nizarala.

“É imprescindível que todos os profissionais da nossa rede estejam atualizados quanto aos protocolos e saibam as condutas a serem adotadas, sejam estes atuantes nas unidades de urgência e emergência, na atenção primária, coordenação de distritos sanitários e ou vigilância epidemiológica. Por isso reforçamos sobre os procedimentos que devem ser realizados no atendimento inicial ao paciente com suspeita de coronavírus”, pontuou a infectologista.

Participaram do treinamento todos gerentes e coordenadores médicos das unidades de emergência, membros dos núcleos de epidemiológia, coordenadores de enfermagem, representantes dos distritos sanitários, coordenação e diretoria de assistência à saúde, representantes do laboratório central, do centro de Informações estratégicas (CIEVS), SAMU 192 e gerência executiva de atenção à saúde de urgência e emergência.

