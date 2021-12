Profissionais de saúde protestam contra Santa Casa

Os ex-funcionários da Santa Casa da Bahia, que prestavam serviço na Maternidade de Referência Professor José Maria de Magalhães Netto, no Pau Miúdo, protestam nesta segunda-feira, 30, em Nazaré. Eles reclamam do atraso no pagamento do salário de dezembro e da rescisão.

A unidade de saúde era administrada pela Santa Casa da Bahia até 20 de janeiro. Com o fim do contrato com a Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab), os trabalhadores foram desligados, mas ainda não receberam os valores devidos.

"Eles não pagaram e não sabem quando vão pagar", disse o presidente do Sindicato dos Médicos da Bahia (Sindimed), Francisco Magalhães, que participa da manifestação. De acordo com ele, entre 1.500 e 2.000 funcionários são afetados pelos atrasos, entre médicos, enfermeiros, técnicos, fisioterapeutas, assistentes sociais, maqueiros e funcionários de limpeza.

Durante o ato desta segunda, os manifestantes saíram da Pupileira em direção ao Hospital Santa Isabel.

A Santa Casa informou, por meio de nota, que as questões trabalhistas vêm sendo mediadas pelo Ministério Público do Trabalho (MPT). A instituição alega que os valores repassados pelo estado são insuficientes para pagar a folha de pagamento de dezembro, mas que aguarda o repasse de recursos do governo estadual para quitar a rescisão dos funcionários.

