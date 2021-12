Profissionais da Saúde mantêm greve após decisão da Justiça

Mesmo após o Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) considerar ilegal o movimento de greve iniciado na sexta-feira, 17, os trabalhadores em Saúde do estado decidiram manter a paralisação.

A informação foi confirmada pelo diretor administrativo do Sindicato dos Trabalhadores em Saúde da Bahia (Sindsaúde), Djalma Rossi. Ele explica que a entidade não foi notificada pela Justiça e, sobre a decisão do TJ, ressalta que as reivindicações vão além do corte do adicional de insalubridade.

"A nossa pauta é muito mais extensa. A gente sabe que o entendimento do TJ nem sempre é o mesmo nosso. Mas nossa pauta é muito clara, a insalubridade foi o ápice, mas não é a única motivação", explica.

Na manhã desta segunda, 20, cerca de 300 profissionais se concentram em frente à Secretaria Estadual da Saúde (Sesab), no Centro Administrativo da Bahia (CAB), onde participam de uma assembleia para discutir os rumos do movimento.

O TJ considerou ilegal o movimento de greve ao conceder liminar ao Governo do Estado, por entender que o argumento da categoria para a greve - corte do adicional de insalubridade - não é válido. O descumprimento da decisão pode acarretar em multa diária de R$ 50 mil.

Mais de 1,5 mil servidores recebiam em desconformidade com os critérios estabelecidos na legislação. Segundo informações do Governo, esta medida foi tomada com o objetivo de atender orientações dos órgãos de controle.

O Tribunal se manifestou favorável ao término da paralisação por causa da importância dos serviços de saúde e os graves prejuízos acarretados para a população.

