Jornalistas, fotógrafos e cinegrafistas que trabalharam na cobertura da ocorrência de um policial militar em surto, na tarde deste domingo, 28, na Barra, em Salvador, reclamaram do tratamento da PM contra a categoria.

Segundo os profissionais da imprensa, que ficaram concentrados na Rua Marques de Leão, devido o isolamento da região onde ocorria o conflito, após os disparos que atingiram o PM Wesley Soares, uma guarnição impediu que o grupo se deslocasse para o local, diante do Farol da Barra.

"O policial atirando pra cima agora. Aí o despreparo do polícia, aí não, aí não pode", disse o repórter Gomes Nascimento, da Record/TV Itapoan, ao registrar a ação, no início da noite.

Em nota, o comando da PM informou que tomou conhecimento do vídeo do momento em que a imprensa acompanha o fato e é interpelada por um policial militar. "A instituição ressalta o respeito à liberdade de expressão e ao trabalho dos jornalistas. O fato será devidamente apurado", diz o comunicado.

Assista:

Vinícius Ribeiro Profissionais da imprensa denunciam ação da PM contra a categoria na Barra

Tarefa de informar

O Sindicato dos Jornalistas do Estado da Bahia (Sinjorba) cobrou providências do comando da corporação e defendeu a atuação da categoria. "Assim como a equipe de policiais do BOPE fazia o seu trabalho, o mesmo fazia os Jornalistas na área de operação, registrando a reação policial, porque essa é a tarefa do bom Jornalismo: informar à população, noticiar, reportar os fatos. Portanto, não havia qualquer necessidade de integrantes da PM agirem de forma agressiva e ameaçadora contra repórteres, cinegrafistas e fotógrafos, que estavam na cena do atentado trabalhando, por pura obrigação profissional", diz trecho da nota divulgada após o ocorrido.

"Nós, Jornalistas, não somos os inimigos da Polícia Militar, mas trabalhadores exercendo o papel constitucional e profissional de informar à sociedade, que tem o seu direito inalienável à informação", frisa a entidade.

