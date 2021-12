Professores usam 20% do tempo para disciplinar alunos

Docentes brasileiros gastam, em média, um quinto do tempo de aula para manter o bom comportamento dos alunos. Isso significa que, a cada cinco minutos de ensino, um é dedicado à medida disciplinar.



Os dados são de 2013 e fazem parte da Talis, uma pesquisa internacional sobre ensino e aprendizagem, que, no Brasil, é coordenada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).



O desempenho do Brasil foi o pior em relação ao dos outros 30 países participantes. Conforme o levantamento, a média geral foi de 13%. Já o percentual de tempo dedicado, efetivamente, à educação é 67% no país, enquanto a média internacional é 79%.



Ainda segundo a pesquisa, 12% do período de cada aula é utilizado pelo professor para lidar com questões administrativas, como o controle de presença (chamada).

A média de tempo gasto com a administração da aula nos países participantes é de 8%. Na Finlândia, essas atividades correspondem a 6% do período.



Para o presidente do Inep, José Francisco Soares, as escolas precisam se adaptar ao que ele chama de novo aluno. "Aquele aluno que respeitava o professor ficou para trás. Atualmente, o alunado é muito mais variado, e a escola precisa se adaptar", afirmou.



Causas



Segundo Ana Cláudia Alencar, coordenadora pedagógica do Instituto Municipal José Arapiraca, escola pública de Salvador, as ocorrências de rebeldia e desrespeito às aulas são diárias.



Para a psicopedagoga, um dos principais motivos para tal indisciplina é a ausência dos pais no processo de educação familiar. "É preciso impor limites. Entretanto, eu recebo pais que trabalham o dia inteiro e deixam o filho caçula aos cuidados do irmão", conta Alencar.



Ainda conforme a psicopedagoga, o comportamento é extremamente prejudicial. "Os professores têm que parar a aula em vários momentos. A escola não pode cumprir todas as etapas da educação, é preciso que a família contribua", acrescentou.



Professora do terceiro ano do ensino fundamental na escola Ivone Vieira Lima, no subúrbio, Maria das Graças Lemos, 56 anos, diz que o que mais a surpreende é a falta de respeito com o docente.



"Há alunos que nos ignoram, respondem mal, desobedecem e até falam palavrões em sala", afirmou.



Segundo ela, em média, 60% dos alunos de cada turma para a qual ensina são indisciplinados. Entretanto, Maria das Graças observa que o trabalho com jogos tem facilitado o aprendizado e melhorado o comportamento das crianças.

