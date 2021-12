Professores protestam durante evento com ACM Neto

Os professores municipais, que paralisaram as atividades por 48 horas a partir desta segunda, 8, protestaram em frente ao Cais Dourado, no Comércio, onde o prefeito ACM Neto participou da apresentação do projeto "Ouvindo Nosso Bairro". Durante a manifestação, os docentes apitavam, assobiavam e gritavam "professor na rua, prefeito a culpa é sua".

O barulho dificultou a apresentação e o discurso de autoridades presentes no eventp. A situação fez com que o prefeito ACM Neto cedesse espaço para que Elza Melo, diretora da APLB, falasse. Ela explicou a reivindicação de reajuste de 13,01% e outros pedidos de melhorias de condições de trabalho nas escolas.

De acordo com Marilene Betros, vice-coordenadora da APLB, esse percentual foi estabelecido para o piso salarial nacional da categoria em 2015. Ainda segundo ela, os docentes municipais recebiam o piso nacional, mas, com o reajuste em janeiro na média salarial do país, a remuneração ficou defasada em relação aos docentes dos outros estados.

O prefeito contestou as reivindicações dos docentes e disse que o salário médio dos professores municipais é de R$ 5.200. "Um dos maiores do país", de acordo com ele. ACM Neto ainda disse que a pauta de reivindicação da categoria contém 33 pontos, sendo que o governo municipal já atendeu 24.

O democrata disse que o reajuste ainda será negociado. Membros da APLB se reúnem nesta tarde, às 15 horas, com representantes da SEMGE. A assessoria da secretaria informou que o órgão só vai divulgar uma oferta de reajuste para a categoria após esse encontro.

Nesta terça, o grupo mantém mobilização e faz uma assembleia às 14 horas, no Fiesta Bahia Hotel, no Itaigara.

Ouvindo Nosso Bairro

Durante apresentação do projeto "Ouvindo Nosso Bairro", o prefeito anunciou o programa "Salvador bairro a bairro", que vai realizar mais de mil obras em todos 164 bairros da cidade até dezembro de 2016.

Para isso, serão investidos R$ 200 milhões com recursos da prefeitura.

