Professores municipais voltam a protestar na avenida Garibaldi

Os professores municipais protestam nesta quarta-feira, 19, em frente à Secretaria Municipal de Educação (Smed), na avenida Garibaldi, em Salvador. Os docentes fecham as pistas por um tempo e depois libera a via, o que deixa o tráfego congestionado, conforme a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador).

Durante o protesto, os docentes prenderam fitas do Senhor do Bonfim nas grades da secretaria. Ao invés de pedidos pessoais, os manifestantes desejaram melhorias nas condições de trabalho.

O grupo está com as atividades paralisadas por 48 horas. A ação faz parte da campanha salarial da categoria, que pede reajuste de 14,5%, além de melhores condições de trabalho.

A Smed informou, por meio de nota, que mantém o diálogo com a categoria e que defende que "as negociações ocorram sem prejuízos aos alunos da rede municipal, ou seja, com a continuidade normal das aulas". A secretaria também lembra que, contando a paralisação desta quarta, os estudantes já ficaram 15 dias sem aula por conta de manifestações da APLB, sindicato dos professores.

O órgão afirmou que a orientação é que as escolas funcionem normalmente, apesar da aprovação da paralisação pelo sindicato. A Smed também informou que vai cortar o ponto de quem não for trabalhar.

A secretaria argumenta que o índice de reajuste de 14,5% "não condiz com a realidade brasileira", por conta da crise econômica. Diante disso, a Smed oferece progressão por referência por meio de avaliação de desempenho, o que representa um incremento salarial de 2,5%.

Professores prenderam fitas de Senhor do Bonfim na grade da secretaria (Foto: Divulgação | APLB)

O órgão ainda defende que paga um dos melhores salários da área de educação: "Conforme estudo do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), órgão ligado ao Ministério da Educação (MEC), o salário médio padronizado para 40 horas semanais de Salvador é 58% superior ao índice geral dos municípios brasileiros".

A APLB contesta esse dado. De acordo com o sindicato, o governo municipal está se baseando apenas na remuneração dos docentes que trabalham 40 horas semanais. Contudo, há profissionais contratados para a jornada de 20 horas semanais que recebem menos de R$ 2 mil por mês. Além disso, a diretora da entidade, Elza Melo, argumenta que a manifestação não se restringe apenas a questões econômicas.

"A nossa luta é justa, porque estamos lutando não só por salário, como pela valorização do profissional e por uma educação de qualidade", defende. Ela também critica a atual gestão: "Temos plano de carreira, onde temos direitos conquistados que não estão sendo assistidos".

A secretaria afirma que negocia outros benefícios e reajustes para os trabalhadores.

