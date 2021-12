Professores municipais param por 48 horas durante campanha salarial

Os professores municipais protestam nesta terça-feira, 11, em frente à Secretaria Municipal de Educação (Smed) de Salvador, na avenida Garibaldi. A categoria iniciou nesta manhã uma paralisação de 48 horas com o intuito de pressionar a prefeitura a oferecer uma nova proposta na negociação salarial.

Eles pedem reajuste de 19% no salário, além aumento no auxílio de transporte e alimentação, progressão por avaliação de desempenho, licença para aprimoramento profissional e promoção de concurso público para a rede municipal.

A prefeitura informou, por meio de nota, que mantém negociação com os servidores de educação, oferecendo avanço de referência a partir de setembro de 2017, "o que representa 2,5% de incremento salarial". Esse benefício é uma gratificação fornecida após o profissional concluir o estágio probatório e passar por avaliação de desempenho.

Ainda segundo a prefeitura, essa proposta atende 100% dos servidores efetivados da educação. A diretora do sindicato da categoria, Elza Melo, no entanto, argumenta que não contempla os professores aposentados e do Reda (Regime Especial de Direito Administrativo). "Nós lutamos por isonomia de direitos para todos trabalhadores", afirmou.

O governo municipal também ofereceu pagamento de gratificação de estímulo ao aprimoramento profissional, que varia entre 2,5% e 7,5%. Essa proposta atenderia cerca de 1.800 pessoas.

A oferta foi rejeitada pelos trabalhadores, que alegam que o avanço de referência já é direito deles, independente de campanha salarial e pedem reajuste no salário, ao invés de gratificação.

Caso não haja acordo com a prefeitura, os docentes ameaçam deflagrar greve por tempo indeterminado. O movimento será discutido em assembleia marcada para o dia 18 de julho.

Durante o protesto desta manhã, os servidores fecham a avenida Garibaldi de forma alternada (um sentido por vez), afetando o trânsito na região.

