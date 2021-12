Professores municipais paralisam atividades por 24h nesta quarta

Os professores da rede municipal de ensino paralisaram as atividades nesta quarta-feira, 16. Os educadores, que estão em campanha salarial, devem retomar as aulas nesta quinta, 17.

De acordo com o Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado da Bahia (APLB), a categoria pede um reajuste de 12,41% no salário, além de outras reivindicações.

Conforme o sindicato, há um grupo de trabalhadores realizando um ato na praça da Piedade, em Salvador, desde as 9h. Ainda segundo a APLB, foi enviado uma carta às unidades escolares informando sobre a suspensão das aulas, que serão repostas.

Um outro ato está previsto para a próxima terça, 22, em frente à Secretaria Estadual de Administração (Saeb), no Centro Administrativo da Bahia (CAB).

A reportagem do Portal A TARDE entrou em contato com a Secretaria Municipal de Educação, que ficou de se pronunciar até o final do dia.

