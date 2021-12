Professores municipais fazem paralisação de 48 horas

Os professores municipais pararam as atividades por 48 horas a partir desta segunda, 8. A mobilização foi aprovada em assembleia na última terça, 2. A categoria está em campanha salarial. A paralisação deixa mais de 141 mil alunos matriculados na rede municipal sem aula.



Nesta manhã, os docentes organizam uma manifestação no Cais Dourado, no Comércio, onde o prefeito ACM Neto vai participar de um evento. Pela tarde, eles vão se dirigir para a Secretaria Municipal de Gestão (Semge), órgão responsável pela negociação das cláusulas econômicas.

Membros da APLB se reúnem nesta tarde, às 15 horas, com representantes da SEMGE. A assessoria da secretaria informou que o órgão só vai divulgar uma oferta de reajuste para a categoria após esse encontro.



Nesta terça, o grupo mantém mobilização e faz uma assembleia às 14 horas, no Fiesta Bahia Hotel, no Itaigara.



Os professores pedem 13,01% de reajuste, percentual que foi estabelecido para o piso salarial nacional da categoria em 2015, de acordo com Marilene Betros, vice-coordenadora da APLB (sindicato da categoria).



Ainda de acordo com Marilene, os docentes municipais recebiam o piso nacional, mas com o reajuste em janeiro na média do país, a remuneração ficou defasada em relação aos trabalhadores dos outros estados.



Além disso, os professores pedem aumento no vale alimentação, cumprimento da data-base de maio e implementação do plano de cargos e salários.

