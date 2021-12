Professores municipais de Salvador finalizam greve

Os professores municipais de Salvador finalizaram nesta sexta-feira, 18, a greve da categoria que já durava 15 dias. A decisão foi tomada durante assembleia geral realizada pela manhã, no Cais Dourado. As aulas retornarão na próxima segunda-feira, 21.

Segundo Associação dos Professores Licenciados do Brasil - Secção da Bahia (APLB-Ba), o movimento foi vitorioso, visto que "a Secretaria de Educação teve que acelerar o processo da implementação da reserva que resultou na convocação de 1.334 professores REDA, desde o dia cinco de março, quantitativo considerado necessário para a universalização da reserva nas escolas".

A reivindicação do movimento era pela reserva para atividades extra classe na jornada de trabalho, de um terço da jornada integral, que pode ser de 20h ou 40h semanais.

A Prefeitura ressaltou que "a decisão pelo fim do movimento mostra o compromisso da categoria docente com os 150 mil alunos da rede municipal". Em nota, o governo municipal disse, ainda, "seguirá aberta ao diálogo com a categoria".

Durante a assembleia, os trabalhadores aprovaram que calendários de reposição de aula serão elaborados pelas unidades escolares com a participação do conselho escolar, professores, coordenadores pedagógicos e gestores. Segundo a APLB-Ba, pode haver mudança nessa decisão caso haja cortes de salário.

Além disso, ficou decidido que o professor que, ao voltar ao trabalho, não tiver garantida a sua reserva, "terá o direito a sua reserva fora da escola".

