Professores municipais de Salvador decidem paralisar por dois dias

Após assembleia realizada na manhã desta terça-feira, 18, os professores da rede municipal de Salvador decidiram paralisar suas atividades por dois dias. Eles reinvidicam um reajuste salarial de 14,5%, melhores condições de trabalho, além de se posicionarem contra as reformas trabalhista e da previdência, propostas pelo governo Temer.

Depois da decisão, membros do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado da Bahia (APLB) saíram em caminhada do ginásio dos bancários, na Ladeira dos Aflitos, até a Praça Municipal, no Centro da cidade. Eles ainda marcaram manifestações para os próximos dois dias de paralisação da categoria.

"Estamos em uma situação de grande preocupação de aprofundamento da falta de assistência por parte do Executivo municipal em relação à Educação. Estamos trabalhando em mínimas condições. Temos que comprar material didático com nosso próprio dinheiro, além de já fazerem três anos que não há um novo fardamento", desabafa a diretora da APLB Elza Melo. Ela ainda reclama sobre a alimentação escolar. "Precária, de péssima qualidade. Já tivemos casos de comida estragada", conta.

Em nota, a Secretaria Municipal de Educação (Smed) diz "que o diálogo com a APLB permanece de forma aberta e democrática", além de explicar que deseja que "as negociações ocorram sem prejuízos aos alunos da rede municipal, ou seja, com a continuidade das aulas".

A secretaria ainda afirma que a paralisação "além de prejudicar o andamento do ano letivo, prejudica os pais que muitas vezes não ficam em casa durante o tempo em que os filhos estão na escola".

Veja íntegra da nota abaixo

A Secretaria Municipal de Educação (Smed) informa que as negociações com os professores da rede municipal não se esgotaram e que o diálogo com a APLB permanece de forma aberta e democrática. Nesse contexto, o posicionamento da Smed é de que as negociações ocorram sem prejuízos aos alunos da rede municipal, ou seja, com a continuidade normal das aulas.

Neste ano, parte dos alunos da rede pública municipal já enfrentaram 14 dias de interferência em sua rotina diária, por conta da manifestações organizadas ou com a participação da APLB. Isso, além de prejudicar o andamento do ano letivo, prejudica os pais que muitas vezes não ficam em casa durante o tempo em que os filhos estão na escola. Só para efeito de comparação, na rede privada, ao longo deste ano, houve apenas dois dias de paralisação.

É importante frisar que a rede municipal de Salvador é uma das que melhor paga aos seus profissionais da educação. Conforme estudo do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), órgão ligado ao Ministério da Educação (MEC), o salário médio padronizado para 40 horas semanais de Salvador é 58% superior ao índice geral dos municípios brasileiros. Quando comparado ao estado da Bahia, essa diferença se aproxima de 57%.

Destaca-se, ainda, que já houve, inclusive, avanços em pontos da pauta de reivindicação da categoria, conforme detalhado abaixo:

- Reajuste salarial de 14,5% - Continua em negociação, mas o índice reivindicado não condiz com a realidade brasileira. O país está em grave crise econômica e nenhuma categoria obteve reajuste nesse patamar.

- Progressão por referência por meio da avaliação de desempenho - Já está acertada a progressão automática de todos os profissionais do magistério a ser aplicada em setembro, implicando num incremento salarial de 2,5%.

- Mudança de nível - Está em análise, mas deve ser implementada a partir de setembro.

- Licença para o Aprimoramento Profissional - A Smed oferece a liberação simultânea de 50 profissionais do magistério para cursos de mestrado e doutorado. Número que destaca-se como o maior já praticado no município.

- Gratificação de Estímulo ao Aprimoramento - O pagamento da gratificação será liberado a partir de setembro.

- Licença Prêmio ou Especial - Conforme acordo com a APLB, serão liberadas a todos os profissionais em pré-aposentadoria e em licença maternidade.

- Aplicar o mesmo percentual para o auxílio transporte e alimentação - O auxílio transporte é ajustado automaticamente com o reajuste da tarifa e o auxílio alimentação tem correção anual.

- Promover o avanço de competência por meio da avaliação de desempenho para os demais servidores que atuam na área de educação - Pauta que pertence às negociações com o Sindseps, que estão em andamento.

- Realizar concurso público para preenchimento das vagas de professor, coordenador pedagógico e assistente técnico escolar - O processo para realização de concurso está em andamento na Smed.

- Efetivar a jornada normal de 40 horas para os servidores que atuam nas Unidades Escolares, uma vez que já vêm cumprindo essa jornada - Ponto que necessita de alteração legislativa para implementação.

- Revisão do Padrão Smed - A comissão para discutir o Padrão Smed foi criada e está prevista a republicação no Diário Oficial do nome dos membros deste colegiado, que incluem membros da APLB.

- Formação e valorização dos trabalhadores em educação - A Smed mantém programas permanentes de formação.

- Rever todo o processo de eleição para gestores escolares, ouvindo a APLB-Sindicato - A mesma comissão com membros da APLB que vai atuar na revisão do Padrão Smed também atuará nesse processo de revisão.

- Garantir a matrícula da EJA durante todo o ano letivo - A matrícula da Educação de Jovens e Adultos (EJA) ocorre o ano todo. Não há suspensão de matrículas, assim como em todas as turmas da rede. A enturmação ocorre em pontos muito específicos e são referentes a turmas com baixa participação.

*sob a supervisão da editora-coordenadora Iloma Sales

