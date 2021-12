Professores municipais aprovam nova proposta de reajuste

Professores da rede municipal de ensino se reuniram em assembleia, nesta terça-feira, 23, no Ginásio dos Bancários, nos Aflitos, para aprovação da proposta de reajuste que será entregue ao Secretário Municipal de Educação, João Carlos Bacelar. De acordo com o Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado da Bahia (APLB), na ocasião a categoria definiu pagamento parcelado de 2,5% retroativo a maio; 2,5% retroativo a agosto e 3,5% a novembro.

Segundo o Secretário Municipal de Educação, João Carlos Barcelar, a secretaria está aberta a negociações com os professores. "Vamos realizar ensaios da nova proposta da categoria calculando o quanto isso representa, em diálogo com as áreas financeiras e orçamentária da prefeitura", afirmou.

Barcelar ainda diz que o parcelamento foi a melhor forma encontrada para realização do pagamento, mas a ideia da prefeitura era de reajuste de 6,59% para os servidores, sendo 2% retroativo a maio e 5,97% a novembro.

No encontro anterior, a APLB propôs o reajuste de 7,97%, na condição do pagamento ser integral retroativo a maio, mas a gestão municipal negou, com o argumento de sérias dificuldades financeiras.

adblock ativo