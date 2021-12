Professores finalizam greve após 115 dias de movimento

Os professores estaduais aprovaram nesta sexta-feira, 3, o término da greve que já durava 115 dias. Mesmo sem assinar acordo com o governo, os docentes decidiram voltar à sala de aula a partir da próxima segunda-feira, 6. "A greve foi suspensa, mas a luta continua. O final da greve não significa enfraquecimento do movimento", defende Rui Oliveira, coordenador da APLB (sindicato da categoria).

Os professores alegam que pretendem repor as aulas perdidas durante a greve, mas apenas se o governo pagar imediatamento o salário cortado dos grevistas. "Estamos dispostos a repor todas as aulas, temos compromissos com os alunos e não queremos que eles sejam prejudicados. Mas a reposição só acontece se o governo devolver imediatamento o salário", explica Rui.

Os docentes também ameaçam retomar o movimento se o governo não acatar as reivindicações da categoria de readmitir os professores demitidos durante a greve, retirar os processos judiciais, devolver as contribuições sindicais e reabrir a mesa de negociação.

Nesta quinta, 2, o governo disse que só fecharia acordo com a categoria caso os docentes definissem a proposta econômica, que prevê a concessão de promoção com ganho de 7% em novembro deste ano e 7% em março de 2013 para os professores licenciados de carreira de Magistério que realizem o curso de atualização.

Essa proposta foi rejeitada pelos professores na assembleia desta sexta. Após o encontro no Colégio Central, nos Barris, os docentes seguem em passeata até a praça Castro Alves.

