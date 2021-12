Professores federais decidem encerrar greve de 97 dias

O sindicato dos Professores das Instituições de Ensino Superior da Bahia (Apub), durante plebiscito realizado nesta quarta-feira, 5, decidiu pelo fim da greve nas federais. De acordo com a Apub foram 460 votos favoráveis ao fim da paralisação e 37 contra.



Segundo a professora Sílvia Lúcia Ferreira, presidente do Sindicato, com a votação fica clara o retorno dos docentes à sala de aula. "O desejo da maioria dos docentes do estado é o de retorno à normalidade acadêmica. Esperamos que esta vontade seja respeitada", explica a professora sobre o encerramento da greve que já dura 97 dias.



Entretanto, o comando dos professores federais, em nota enviada à imprensa na tarde desta quarta, indicou o fim da paralisação para o dia 13 de setembro, com retorno das atividades no próximo dia 17 para não prejudicar ainda mais os alunos.



A Apub explicou que divulgará imediatamente o novo calendário letivo.



Entenda o caso - Os professores das instituições federais iniciaram a greve no dia 17 de maio. Do total de 59 universidades, 57 aderiram à paralisação, além dos 37 institutos. Apenas a Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e a Universidade Federal de Itajubá (Unifei) não aderiram ao movimento. Os servidores pediram aumento do piso salarial em 22,8% e a correção das pendências da carreira desde 2007.



A Apub aceitou o reajuste oferecido pelo governo federal com percentuais que variam de 25% a 40%. Para o Ministério da Educação (MEC), esse acordo atende a todos os docentes e será incluído no projeto do orçamento do governo para 2013.

