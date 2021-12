Professores estaduais filiados à APLB protestam na Piedade

Cerca de 400 professores estaduais se concentram na manhã desta sexta-feira, 24, na Praça da Piedade, centro de Salvador, para reivindicar melhorias para a categoria.

Nomeado como Dia Estadual de Luta pela Educação, o movimento é organizado pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado da Bahia (APLB), que comemora 63 anos em 2015.

Mas a paralisação não teve adesão de toda a categoria. Os professores contrários à direção do sindicato mantiveram as aulas nesta sexta e foram às escolas vestidos de preto.

A equipe de reportagem de A TARDE este em algumas escolas do Estado nesta manhã e confirmou o funcionamento normal. Entre elas estão os colégios estaduais José Barreto de Araújo Bastos e Luiz Pinto de Carvalho, no bairro de São Caetano, cujas aulas não foram interrompidas.

Já no Colégio Estadual Severino Vieira, estudantes informaram que alguns professores participam do movimento. Entretanto, as aulas também não foram suspensas, já que outros profissionais estão ministrando as aulas.

Presente na manifestação da praça, o coordenador-geral da APLB, Rui Oliveira, comentou o movimento contrário ao sindicato.

"Os professores das escolas que não paralisaram as ativdades foram motivados por uma briga política dentro do sindicato", explicou ele.

Movimento nacional

Uma paralisação nacional, proposta pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, está prevista para o dia 30 de abril.

O movimento reivindica o pagamento do Piso Nacional e reafirma a pauta da campanha salarial da categoria.

