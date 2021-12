Professores em estágio probatório e Reda reclamam de convocação

O clima está tenso, nesta terça-feira (19), no Instituto Anísio Teixeira (IAT), onde os professores da rede estadual em estágio probatório e em Regime Especial de Direito Administrativo (Reda) lotados em Salvador devem comparecer após convocação da Secretaria de Educação do Estado da Bahia.



Os docentes reclamam que foram pegos de surpresa e que não há um esclarecimento oficial do governo sobre a convocação. "Precisamos saber se fomos convocados sob ameaça de punição. Só podemos decidir se vamos voltar (ao trabalho) se nos informarem se é obrigatório ou voluntário. Independente de Reda ou em estágio probatório, somos professores e fazemos parte de uma categoria", argumenta o professor de filosofia em estágio probatório Hilton Leão da Cruz.



Os professores disseram que os funcionários da Secretaria que entraram em contato com eles solicitando que eles fossem ao IAT não souberam informar do que se tratava a convocação. Os docentes se recusam a entrar na sala de orientação, onde serão informados sobre o plano de atividades para retorno às aulas dos alunos do 3º ano do ensino médio a partir da próxima segunda (25).



Eles argumentam que só vão entrar na sala após um representante do governo explicar oficialmente o teor da convocação e se eles são obrigados a voltar para as salas de aula, correndo risco de serem exonerados.



A superintendente de Recursos Humanos da Secretaria, Cláudia Cruz, disse que não pode falar se a adesão a convocação é obrigatória e que o assunto só será esclarecido nesta quarta em entrevista coletiva do secretário de Educação, Oswaldo Barreto.



Os professores também alegam que a convocação foi feita para o mesmo dia e horário da assembleia da categoria nesta terça com o objetivo de fragilizar o movimento. A vice-coordenadora da APLB (sindicato dos professores), Marilene Betros, disse que os docentes decidiram em assembleia hoje manter a greve que já dura 70 dias.

Reivindicação - Os trabalhadores não entraram em acordo com o governo, que oferece aos professores licenciados, em novembro de 2012, promoção por meio de curso, com ganho real de 7%. Em abril de 2013, nova promoção, também com ganho real de 7%, para os licenciados.

Já os docentes pedem o reajuste de 22,22% dividido em parcelas pagas este ano.



A categoria não recebe o salário desde abril, quando o Tribunal de Justiça (TJ) determinou a greve ilegal. Em maio a Justiça baiana determinou o pagamento dos docentes, mas o Supremo Tribunal Federal (STF) manteve a suspensão do pagamento.







Da Redação, com informações de Hieros Vasconcelos

