Mais de 700 educadores e outros servidores municipais de Salvador realizaram um protesto na manhã desta segunda-feira, 16. Após a concentração na Escola Julieta Viana, na avenida Barros Reis, o grupo fez uma parada na Rótula do Abacaxi, impedindo a passagem dos veículos, e seguiu em caminhada até o Shopping da Bahia, onde a manifestação foi encerrada por volta das 11h.

O ato faz parte da greve dos trabalhadores em educação da rede municipal de Salvador, aprovada em assembleia na última quarta-feira, 11, para reivindicar reajuste salarial e no auxílio-alimentação, concessão de mudança de nível de acordo com a qualificação profissional, convocação de eleições para diretor de escola e melhorias nas condições de trabalho. Na quinta, 12, a categoria realizou protestos em diferentes regiões de Salvador.

Thaís Seixas, com informações de Gabriel Andrade | Fotos: Joá Souza | Ag. A TARDE e Jeremias Silva | Divulgação | Sindseps Professores e outros servidores municipais realizam protesto em Salvador

"Nós estamos buscando acordo desde abril e a prefeitura não tem diálogo nenhum com os trabalhadores", afirma Marcos Barreto, diretor da APLB.

Edilene Araújo, professora de geografia da Escola Municipal da Palestina, reclama da estrutura precária da instituição. "A escola não tem ventiladores nem quadro. As crianças precisam comer no chão porque não têm onde se alimentar. Desde o início do ano, as crianças estão sem professor de ciências. É um descaso", denuncia.

Apesar da greve, um balanço divulgado pela Prefeitura de Salvador aponta que apenas 56 das 434 escolas municipais - 13% do total - estão paralisadas nesta segunda. Veja o relatório desde o início do movimento de greve:

Vestidos de preto, outros servidores municipais, principalmente da Saúde, também fizeram parte do ato. Eles seguem em campanha salarial "contra o reajuste zero proposto pelo prefeito", segundo o Sindicato dos Servidores da Prefeitura de Salvador (Sindseps).

Após o ato, o conselho de greve dos educadores vai se reunir para avaliar os próximos passos do movimento. Nesta terça-feira, 17, acontece nova assembleia da categoria a partir das 9h, no Ginásio dos Bancários, nos Aflitos, para definir os rumos da greve.

Em nota, a Prefeitura de Salvador informou que está em negociação com as diferentes categorias dos servidores municipais há dois meses. Além disto, a gestão municipal afirma que já apresentou proposta de reajuste ao Sindseps, com aumentos reais de 11%, 5,5% e 2,5%, a depender da categoria.

"Vale salientar que esta mesma proposta foi apresentada a outras entidades representativas, tendo sido aceita e os respectivos acordos já formalizados, com efeitos financeiros já na folha de julho deste ano. Tal proposta, ainda, atende à pauta de reivindicação apresentada em diversos outros itens, a exemplo de equacionar o pagamento de diferenças relativas a parcelas retroativas de progressões e enquadramento já concedidos, prorrogar o abono dos agentes de copa e cozinha e regularizar os benefícios pagos aos aposentados e pensionistas", esclarece a prefeitura.

Como já havia divulgado antes, a Secretaria Municipal de Gestão (Semge) enfatizou que os dias não trabalhadores serão descontados da folha salarial de julho.

Trânsito

Por causa da manifestação, alguns trechos sofreram alterações no trânsito, com o objetivo de reduzir os congestionamentos. Segundo informações da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), os veículos advindos da avenida Mário Leal Ferreira (Bonocô) são orientados a seguir para o Acesso Norte, sentido BR-324, e Rótula do Abacaxi. Já os condutores que iriam da BR-324 sentido Shopping da Bahia e os que estão na avenida Barros Reis e na Rótula do Abacaxi estão sendo desviados para o Bonocô, sentido centro.

A manifestação afetou o trânsito nas seguintes regiões: avenida Barros Reis Reis, sentido Rótula do Abacaxi; avenida Heitor Dias; avenida San Martin, sentido Retiro; Largo do Retiro, sentido Rótula; Bonocô, sentido ACM; Acesso Norte, sentido Shopping da Bahia; avenida Luiz Eduardo, sentido ACM.

Centenas de trabalhadores saíram da Rótula do Abacaxi em protesto por reajuste salarial

Manifestantes bloquearam o trânsito e seguem para o Shopping da Bahia

