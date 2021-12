Professores e alunos protestam no CAB contra fechamento de escolas

Profissionais e alunos da rede estadual de ensino protestam na tarde desta segunda-feira, 26, contra o fechamento de algumas escolas na Bahia. A manifestação acontece em frente à sede da Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC), no Centro Administrativo da Bahia (CAB), em Salvador.

Segundo informações do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado da Bahia (APLB), participam do ato estudantes e professores da Escola Dantas Júnior, do Colégio Odorico Tavares, do Colégio Zilma Gomes, do Dique Pequeno, do Manoel Vitorino, do Alípio França, do Maria Odete, do Nelson Barros e do Colégio Ypiranga, todos da capital. Além deles, também estão presentes professores de colégios das cidades de Macaúbas, Itabuna, Inhambupe e Alagoinhas.

Uma reunião entre integrantes do grupo e da SEC estava marcada para às 11h30, no auditório do prédio. A comissão é formada por dirigentes da APLB-Sindicato e de um representante de cada escola presente na manifestação.

Em nota enviada ao Portal A TARDE, a Secretaria de Educação do Estado da Bahia assegurou que todos os alunos do ensino médio de escolas estaduais da Bahia receberão atendimento. Em relação a estudantes do ensino fundamental, a SEC informou que os alunos receberão atendimento a partir da colaboração dos municípios.

De acordo com informações da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), por conta disso o trânsito está bloqueado no local.

