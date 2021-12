Professores e estudantes da área de saúde da Universidade Estadual da Bahia (Uneb) protestam nesta quarta-feira, 24, em frente à Secretaria de Administração do Estado (Saeb), no Centro Administrativo da Bahia (CAB). Eles tentam pressionar o governo a pagar adicional de insalubridade para os docentes e promover melhorias nos cursos.

"Eles cortaram o adicional de insalubridade em novembro, mas os professores trabalham correndo risco químico e biológico", explica o universitário Rodrigo Moraes, membro do Diretório Acadêmico de Farmácia.

Vídeo mostra vazamento na clínica escola:

Paula Pitta Professores e alunos de saúde da Uneb protestam no CAB

Ele também reclama da falta de condições estruturais na Uneb: "Estudamos sem condições mínimas, não temos alguns laboratórios e os que existem estão quebrados ou com mofo. Faltam muitos equipamentos e temos também problemas com as empresas terceirizadas da área de limpeza, xerox e alimentação".





Essa não é a primeira manifestação realizada pelo grupo. Na segunda, 22, um grupo de alunos da instituição saiu em caminhada pela avenida Paralela, sentido o CAB. Eles pretendem realizar novos atos durante esta semana e cobram uma posição do governo.

Os manifestantes estão reunidos com representantes da Saeb, de acordo com a assessoria do órgão.

