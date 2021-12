Professores do município ameaçam não começar o ano letivo em fevereiro

Professores da rede municipal de ensino protestam, nesta terça-feira, 25, em frente à sede da prefeitura municipal, no Centro Histórico de Salvador, reivindicando vários itens, inclusive a contratação de professores para as escolas da rede. De acordo com Elza Melo, diretora da APLB (sindicato da categoria) o ano letivo vai começar em 14 fevereiro com algumas escolas sem professores.

A sindicalista informa que um concurso foi realizado pela prefeitura de forma tardia e, a considerar os trâmites para concluir o processo de contratação desses profissionais, eles só poderiam assumir em abril. "Até lá, os alunos ficam sem aulas. Se o prefeito não tomar medidas cabíveis, o ano letivo não vai começar no dia 14. Estamos dando um ultimato".

Além da contratação de profissionais, os professores reivindicam regularização da situação dos funcionários terceirizados, agilização no processo de implantação do plano de saúde e o pagamento de salário de servidores como seguranças, merendeiras e trabalhadores da limpeza das escolas municipais.

Após negociação, quatro professores da APLB puderam entrar na prefeitura para entregar uma carta de reivindicações. O grupo protesta aos gritos de "João Henrique, caloteiro" e "Quero meu dinheiro".

Também participam do protesto, funcionários da Fundação de Apoio à Pesquisa e vigilantes. Segundo sindicalistas, a Fapes teria 150 terceirizados que estariam sem receber salários e tíquetes-refeição há três meses e não teriam recebido o décimo-terceiro.



Os vigilantes, que foram demitidos pela prefeitura, após protestar contra o atraso de três meses no salário, também marcam presença. De acordo com Narciso Bispo, que trabalhava na prefeitura havia oito anos, a rescisão trabalhista ainda não foi paga. "Está complicado pagar as contas e sustentar a família", diz ele, que tem dois filhos, de 18 e 8 anos.

A Prefeitura de Salvador informou por meio de nota, no final da tarde desta terça-feira, 25, que a divulgação do resultado do último concurso público para professor da rede municipal, realizado em 17 de outubro de 2010 para contratação de 1.625 docentes, está previsto para o próximo dia 14 de fevereiro. Segundo a nota, o concurso também disponibiliza 300 vagas para agentes de suporte na área de copa e cozinha (merendeiras), cujo resultado foi divulgado em novembro último, e para 200 coordenadores pedagógicos, visando reforçar os quadros da Secretaria Municipal da Educação, Cultura, Esporte e Lazer (Secult).

Segundo a prefeitura, nos últimos dias 14 e 15 de dezembro foi realizada a prova de títulos do concurso para professor e coordenador. Ainda de acordo com a nota, este último concurso abriu vagas para professor da educação infantil ao 5º ano do ensino fundamental – séries iniciais.

Serão convocados professores para as disciplinas de artes plásticas, ciências naturais, dança, disciplina diversificada do currículo/filosofia, disciplina diversificada do currículo/ciências sociais, educação física, geografia, história, língua espanhola, língua inglesa, língua portuguesa, matemática, música e teatro.

Vigilantes - Quanto à situação dos vigilantes, foi distribuída à imprensa uma nota antiga, datada do dia 21, em que a prefeitura afirmava que teria sido feito um acordo com o sindicato da categoria para solucionar questões salariais de 1.516 demitidos. No entanto, segundo Fernando Souza, diretor do Sindivigilantes, foram dispensados 3.200 trabalhadores de escolas, creches e da área da saúde.



Ainda segundo a nota, a empresa terceirizada Portal iria resolver a situação ainda no mês de janeiro, pagando o salário dos vigilantes. A prefeitura garantiu ainda que se empenharia com a Procuradoria Regional do Trabalho para que os direitos dos trabalhadores sejam contemplados. Na nota, a prefeitura afirmava que um edital seria publicado imediatamente para recontratação dos vigilantes. "O problema é que só querem recontratar 700. E os outros 2.500, vão passar fome?", questiona Souza.



O sindicalista alega que, com a demissão dos vigilantes, escolas da rede municipal estariam sendo assaltadas. Segundo Maria Antônia Ferreira, representante de pais da escola Climério de Oliveira, que fica no Lobato, a unidade teria sido roubada e os assaltantes levaram liquidificador, batedeira, merenda e outros equipamentos. "Estamos correndo risco e a população está com medo de chegar perto da escola".

* Com redação de Giovanna Castro, A Tarde On Line

adblock ativo