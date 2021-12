Professores demitidos em 2010 protestam em frente à FTC

Alegando o não cumprimento de sentenças judiciais derivadas de causas trabalhistas, um grupo de professores denominado " Demitidos da FTC" realizou um protesto em frente à Faculdade de Tecnologia de Ciências (FTC), na Avenida Luís Viana Filho (Paralela), na manhã desta quarta-feira, 13.

Segundo o advogado do grupo, Herbert Moura, os profissionais da instituição, demitidos em 2010, exigem o pagamento salariais referetes aos meses de outubro e novembro do ano da demissão, aviso prévio, 13º salário, férias devidas e proporcionais, liberação e pagamento do FGTS com respectiva multa de 40%, além de revisão salarial.

O protesto começou por volta das 8 horas, mas não chega a dificultar o fluxo do trânsito na região. A TARDE tentou estabelecer contato com a assessoria de imprensa da unidade de ensino, mas não foi atendida na manhã desta quarta.

