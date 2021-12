Professores de universidades estaduais fazem ato no CAB

Cerca de 100 professores das quatro universidades estaduais, em greve desde o último dia 11, fazem manifestação nesta terça-feira, 19, na sede da Secretaria Estadual da Educação (SEC), no Centro Administrativo da Bahia (CAB), em Salvador.

A Associação dos Docentes da Universidade do Estado da Bahia (Aduneb) informou que uma reunião entre os professores e representantes da SEC, da Secretaria de Administração do Estado (Saeb) e do Governo do Estado, que estava prevista para esta manhã, foi desmarcada. A SEC diz que remarcou a reunião para quarta, 20.

A Superintendência de Trânsito e Transporte de Salvador (Transalvador) comunicou que a manifestação causou retenção no fluxo de veículos no local, sentido Sussuarana.

Reunião na quarta

A expectativa é que seja apresentada a proposta de projeto de lei sobre a desvinculação do quadro de vagas para os professores - a fim de possibilitar a ascensão na profissão - e divulgadas informações sobre o estudo jurídico sobre o impacto da revogação da lei 7.176 (que se refere à autonomia universitária).

Ambas as ações foram prometidas pelo coordenador de desenvolvimento do ensino superior da SEC, Paulo Pontes, na última rodada de negociação, segundo a Aduneb.

"Iremos reunir representantes de vários campi para sensibilizar o governo com relação aos pontos da pauta", disse o professor Milton Pinheiro, coordenador da Aduneb.

Dentre as reivindicações dos professores, a principal é a destinação de, no mínimo, 7% da Receita Líquida de Impostos do Estado da Bahia para o orçamento anual.

"A insuficiência de recursos é a causa de vários problemas que enfrentamos", disse o coordenador do fórum, Elson Moura, também diretor da Associação de Docentes da Universidade Estadual de Feira de Santana (Adufs). A categoria também exige a ampliação do número de docentes, alterações no Estatuto do Magistério Superior, entre outros.

Por meio da assessoria, a SEC afirma que assegurou as promoções e progressões que estavam na Saeb para pagamento este mês; autorizou a contratação de professores substitutos; e está elaborando a minuta do projeto de alteração do quadro de vagas do magistério.

