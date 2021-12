Professores de saúde da Uneb ameaçam paralisar atividades

Os professores do Departamento de Ciências da Vida, do campus de Salvador da Universidade do Estado da Bahia (Uneb), anunciaram um indicativo de paralisação de algumas atividades práticas nesta quinta-feira, 28. Um grupo reinvidica adicionais de insalubridade, cortados em novembro de 2015.

Se houver paralisação, não irão funcionar os atendimentos clínico e laboratorial à população, atividades de extensão à comunidade, pesquisas de laboratórios com animais e com reagentes químicos.

A decisão foi tomada em Plenária Departamental realizada na quinta. Segundo a Associação dos Docentes da Universidade do Estado da Bahia (Aduneb), o adicional dos professores e técnicos foi cortado pela Secretaria de Administração (Saeb) "de maneira inesperada e sem critério".

A assessoria da universidade confirmou o corte e informou que a medida afetou apenas parte dos profissionais, mesmo aqueles que exerciam a mesma função e, portanto, tinham o mesmo direito à insalubridade. A instituição lembrou que, caso haja a paralisação, apenas os professores que não recebem mais o adicional deverão aderir.

Esse grupo formou uma comissão que irá dialogar com a reitoria. A primeira reunião será na manhã da segunda-feira, 1º, na Reitoria. No mesmo dia, a partir das 14h, haverá uma aula pública, como atividade de mobilização, no teatro do Campus I.

A Aduneb entrou na justiça com um Mandado de Segurança contra o governo estadual, em novembro, para a reimplantação dos processos de insalubridade. Ainda na quinta, os docentes realizaram uma caminhada de protesto pelo Campus e ocuparam a Reitoria. O Movimento Docente também responsabiliza o administrador central pelo corte dos adicionais de insalubridade.

A Saeb irá se posicionar sobre o assunto ainda nesta sexta.

