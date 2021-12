Professores de idiomas da Uneb param por falta de pagamento

Professores de línguas estrangeiras (Inglês e Espanhol) da Universidade dos Estado da Bahia (Uneb) paralisaram as atividades em protesto contra a falta de pagamento desde o mês de abril.

Os profissionais são vinculados à Pró-Reitoria de Extensão (Proex) e foram contratados no início do ano, a partir de um edital da instituição.

Segundo a professora de espanhol Gildineia Blohem, que atua no Núcleo de Estudos Hispânicos (Nehis), os docentes de inglês já haviam paralisado as atividades em setembro e alguns já pediram demissão. Os de espanhol aderiram à manifestação na última sexta, 30.

"Uma colega se reuniu com a pró-reitora Maria Celeste na semana passada, O secretario de Finanças afirmou na frente das duas que os pagamentos tinham sido liquidados na segunda-feira (26/10), mas até agora não recebemos. Os nossos salários foram pagos pelos alunos que se matricularam no início do ano, mas nos disseram que não deu tempo de organizar tudo após três meses de greve", reclama.

Ela explica que os profissionais trabalharam em abril e uma parte de maio, retornando em agosto (por causa da greve) mas, até o momento, não receberam nenhum pagamento.

A reportagem do Portal A TARDE solicitou à assessoria de imprensa da instituição um posicionamento em relação ao caso, mas ainda aguarda resposta.

