Professores das universidades estaduais protestam na Piedade

Professores das quatro universidade estaduais da Bahia fizeram uma manifestação na tarde desta quarta-feira, 25, na praça da Piedade, em Salvador.

Eles reivindicaram composição salarial, que registra a pior perda nos últimos 20 anos, segundo a categoria; cumprimento dos diretos trabalhistas; ampliação e desvinculação do quadro docente; além da ampliação do orçamento para educação, assistência e permanecia estudantil.

As atividades foram paralisadas nesta quarta na Universidade Estadual da Bahia (Uneb), na Universidade Estadual de Santa Cruz (Uesc), na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (Uesb) e parcialmente na Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs). Por causa disso, as aulas não foram suspensas nesta última unidade de ensino.

Em comunicado, a Associação dos Docentes da Uneb (Aduneb) afirmou que, "na Uefs, a assembleia não pôde ser realizada por falta de quórum, mas a diretoria da Adufs (Associação dos Docentes da Universidade de Feira de Santana) também convocou professores para o ato público na capital baiana".

