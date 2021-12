Professores das universidades estaduais ocupam sede da SEC

Os professores das universidades estaduais da Bahia ocupam na manhã desta quarta-feira, 15, a sede da Secretaria de Educação do Estado (SEC), no Centro Administrativo da Bahia (CAB), em Salvador. O grupo impediu a entrada dos funcionários durante 30 minutos, liberando os portões somente às 9h.

A categoria reivindica a destinação de, no mínimo, 7% da Receita Liquida de Impostos (RLI) para as universidades; revogação da lei 7176/97; ampliação do quadro de vagas e desvinculação das classes, respeito aos direitos trabalhistas dos docentes e aumento nos incentivos do Estatuto do Magistério Superior.

Os docentes iniciaram o protesto após rejeitarem a proposta da Secretaria durante a assembleia realizada na manhã desta quarta-feira, 15. A oferta do governo amplia de 80 para 215 as promoções e progressões dos docentes neste ano, além de implementar, no prazo de 90 dias, todos os processos que estão em tramitação. Promete, ainda, revogar a Lei nº 7176/97 e criar nova lei que garanta mais autonomia às instituições.

Com isso, professores, estudantes e técnicos de quatro instituições - Universidades Estadual do Sudoeste da Bahia (Uesb), de Santa Cruz (Uesc), do Estado da Bahia (Uneb) e de Feira de Santana (Uefs) - acamparam em barracas e colocaram faixas na porta de entrada do órgão.

A ocupação foi adotada para forçar o governador a atender o pedido dos professores, de acordo com a assessoria de comunicação da Associação dos Docentes da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (Adusb).

De acordo com a assessoria de comunicação da Associação dos Docentes da Universidade do Estado da Bahia (Aduneb), a moção apresentada pela SEC "não resolve o problema e não contempla toda a categoria". Mas, em nota, a Secretaria de Comunicação Social (Secom) do governo afirma que a ampliação proposta "representa um avanço que atenderá, aproximadamente, a 95% dos processos e mostra o compromisso do governo em atender às reivindicações do movimento docente".

Os professores permanecem acampados em frente ao prédio. Para evitar tumulto, duas guarnições da Polícia Militar (PM) estão no local.

