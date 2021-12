Professores da Ufba realizam aula pública para explicar odor no Dique

“A água está suja!”, diz a pequena Ana Liz Saldanha, de 2 anos, com o dedinho apontado para as águas do Dique do Tororó. Ana e o pai, o professor Henrique Saldanha, estavam entre os moradores da região e frequentadores do local que participaram, na manhã de ontem, de uma aula pública realizada por professores de biologia da Universidade Federal da Bahia (Ufba).

Com equipamentos de coleta e análise da água, montados em uma mesa próximo ao manancial, o biólogo e professor Eduardo Mendes falou sobre as causas da alteração na coloração da água e do odor que tomou conta do local nos últimos dias.

Algas

De acordo com Mendes, a proliferação e decomposição de determinadas algas contribuem para a contaminação da água, fatores que geram o odor e a tonalidade verde. O professor explicou, no entanto, que, além das causas naturais, o descarte inadequado de lixo e o contato com fluidos da rede de esgoto também influenciam na situação do Dique.

“Atualmente, apesar de não existirem redes de esgoto abertas para o Dique, a chuva faz o papel de transporte de materiais dos sistemas para o local. O acúmulo de material orgânico, seja pelo lixo ou decomposição das algas, poluem a água através da elevação da quantidade de elementos como o fósforo e o nitrogênio”, explica o professor.

Através das lentes de um instrumento de análise laboratorial, a aposentada Gildete Santos, de 68 anos, ficou assustada ao ver a quantidade de resíduos poluentes encontrados nas amostras de água retiradas do Dique. Moradora do Caminho de Areia, ela guarda boas lembranças do local.

“Essa situação me deixa indignada. Aqui, participei de campeonatos municipais de pesca e ganhei vários troféus. Cadê as canoas que circulavam e coletavam o lixo que era descartado na água nos anos 80?”, questiona Gildete.

A Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado (Conder), órgão vinculado à Secretaria do Desenvolvimento Urbano (Sedur), informou, em nota, que contratou uma empresa terceirizada para a retirada das algas do local, mas ainda não existe data definida para a execução final do trabalho.

*Sob a supervisão do jornalista Luiz Lasserre

