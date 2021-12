Professores da Ufba decidem manter greve

Os professores da Universidade Federal da Bahia (Ufba) disseram não ao acordo fechado entre o governo federal e a Federação de Sindicatos de Professores de Instituições Federais de Ensino Superior (Proifes) e decidiram em assembleia nesta terça, 7, à tarde, pela continuidade do movimento grevista iniciado no dia 29 de maio. A decisão foi tomada durante tensa convocação no auditório da Faculdade de Arquitetura, na Federação.

Por 310 votos a favor da continuidade da greve e 29 contra a categoria decidiu contrariar o indicativo da diretoria do Sindicato dos Professores das Instituições Federais de Ensino Superior da Bahia (APUB-Sindicato).

Na quarta-feira, dia 15, às 14 horas, a categoria vota a destituição da diretoria da Apub, pauta que foi aprovada nesta terça à noite, por volta das 18h30, por 145 votos a favor e 14 contrários. A pedido da categoria, dois representantes do comando de greve acompanharam os encaminhamentos ontem sob a coordenação da presidente da Apub, Sílvia Lúcia Ferreira. "Nós não aceitamos que a Apub tome decisões pela categoria, seguindo a orientação do Proifes. Não ouviram os professores, os únicos interessados", reclamou o professor Cláudio Lira, do comando de greve.

A presidente da Apub, Sílvia Lúcia, justificou a orientação de fim de greve. "Nós somos filiadas à Proifes e devemos seguir unificados à federação", argumentou durante assembleia. Segundo ela, a proposta não é a ideal, mas atende a 15 itens da pauta entregue pela Proifes, que assina acordo com o governo federal.

Revolta - Boa parte dos professores recebeu com indignação a orientação e pediu que a presidente se afaste da direção. "Precisamos de um sindicato que apoie a decisão da nossa categoria. A forma como a diretoria da Apub está conduzido a greve revela total desrespeito às decisões tomadas em assembleia pelos professores. Trata-se de uma postura clara de entreguismo", lamentou o professor da Ufba Antônio Lobo.

