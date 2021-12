Professores da Ufba continuam greve; há indicativo de saída

Os professores da Ufba votaram pela manutenção da greve em assembleia realizada nesta terça-feira, 29, mas aprovaram um próximo encontro com indicativo de fim de greve para o dia 6 de outubro. A permanência do movimento foi contra a sugestão do sindicato, que defendeu o fim da paralisação. Foram 197 votos a favor, 97 contrários e 5 abstenções.

Professores e técnicos administrativos da universidade decretaram greve no dia 28 de maio, somando já 125 dias parados. Um dos motivos foi a falta de verbas com os cortes do governo federal. Os técnico-administrativos pediam mais investimentos e reajuste salarial. O sindicato dos professores declarou qure "a greve não tem sido eficaz para mudar a política global de arrocho e cortes para o setor no ano que vem" em nota na segunda-feira, 28.

Ainda nesta terça, os técnicos-administrativos decidiram continuar em greve. Os funcionários aceitaram a proposta do governo, mas esperam a assinatura para acabar o movimento grevista.

