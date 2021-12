Professores da rede particular param por 24 horas

Professores de 18 escolas particulares paralisaram nesta quarta-feira, 12, as atividades para discutir em assembleia as reivindicações feitas ao Sindicato das Escolas Particulares de Salvador (Sinepe). Na lista de exigências está o aumento salarial de 10%, mais a reposição do índice da inflação, além do pagamento de horas extras e aumento do recesso do meio do ano para 30 dias.

Segundo o presidente do Sinepe, Natálio Dantas, não há possibilidade de ganho real. "Só é possível a reposição da inflação", diz. Na próxima segunda, 17, será realizada reunião entre professores e o Sinepe na Superintendência Regional do Trabalho. Se não houver acordo, a categoria ameaça deflagrar greve no dia 9 de julho.

