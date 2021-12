Professores da rede particular entram em greve

No primeiro dia de retorno após o recesso junino, os alunos da rede particular se depararam nesta segunda-feira, 8, com a notícia de greve geral já a partir desta terça, 9. A proposta de paralisação por tempo indeterminado referendada nesta segunda já havia sido aprovada em assembleia no dia 4 de junho. Apenas as aulas para alunos do 3º ano do ensino médio não serão interrompidas.

Na manhã desta segunda, a mediação da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego da Bahia não foi suficiente para resolver o impasse. "A sugestão de 8% não foi aceita pelo Sinepe (Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino do Estado da Bahia).

Já ocorreram dez rodadas de negociação e iremos esperar que o sindicato patronal apresente uma proposta melhor", disse a diretora de comunicação do Sindicato dos Professores do Estado da Bahia (Sinpro), Cristina Souto.

Reivindicações

"A pauta de reivindicações, com 60 itens, foi entregue ao patronato desde o final de abril. Até agora, só foi oferecido reajuste de 7,16%", contou a diretora do Sinpro, que tem quatro mil associados.

Os principais pontos da negociação, iniciada em maio, são a remuneração pelo trabalho realizado fora da sala de aula, unificação e ampliação dos recessos para um mês e o reajuste de 7,16% mais ganho real de 10%.

"Trabalhamos, no mínimo, seis horas a mais, além do tempo que ficamos em sala de aula preparando plano de aula, elaboração de provas e projetos interdisciplinares e correção de avaliações, além das reuniões de pais e do conselho de classe", explicou Cristina Souto.

Alunos falam

Aluna do 2º ano do ensino médio do Colégio Anchieta, Larissa Rossi, 16, acha legítimas as demandas dos professores. "Eles estão lutando por uma causa justa. Os professores são a base do nosso aprendizado, mas não são valorizados", observa.

Pedro Oliveira, 17, acredita não haver tempo hábil para reposição das aulas. "Durante a negociação, ficamos sem 50 minutos de aula todos os dias, nos dias de assembleia também ficamos sem aula e, agora, com a greve, o calendário letivo vai ficar prejudicado".

A paralisação diária de 50 minutos ocorreu do dia 5 a 21 de junho, aumentando o intervalo entre as aulas durante o processo de negociação. Procurados na tarde de desta segunda, representantes da diretoria do Sinepe e o presidente da entidade, Natálio Dantas, não responderam até o fechamento da reportagem.

Em assembleia, às 8h desta terça, a categoria decide os rumos da mobilização, no Monte Pascoal Praia Hotel, localizado no bairro da Barra.

