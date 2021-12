Professores da rede municipal param até quarta-feira

Os professores da rede municipal de educação de Salvador paralisaram as atividades nesta segunda-feira, 24, devido à demora dos vereadores em votar o plano de carreira da categoria, que passou a tramitar desde o mês passado na Câmara Municipal de Salvador (CMS). A paralisação segue até quarta-feira, 26.

Segundo a vice-diretora da Associação dos Professores Licenciados do Brasil (APLB), Marilene Betros, os trabalhadores vão se reunir, sempre às 14h, na Câmara de Vereadores de Salvador, no Centro Administrativo da Bahia (CAB), para "cobrar dos legisladores a votação dos vetos, para destravar a pauta". A APLB espera que o projeto seja votado ainda esta semana para contar com sua implantação no próximo ano letivo.

No dia 10 deste mês, a Câmara de Vereadores de Salvador não apreciou, por falta de quórum, o Projeto de Lei nº 231/2014, que regulariza o Plano de Carreira e Remuneração dos Servidores Municipais da Educação.

adblock ativo