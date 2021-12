Professores da rede municipal decidem continuar em greve

Os professores da rede municipal de ensino decidiram, nesta sexta-feira, 11, em assembleia realizada no ginásio do Sindicato dos Bancários da Bahia, na ladeira dos Aflitos, pela continuidade da paralisação, que teve início no dia 3 de março.

Durante a reunião, a categoria prometeu seguir com a suspensão das aulas mesmo após o movimento de greve ter sido considerado ilegal pela Justiça, na última quarta, 9, e após determinação do secretário da Educação do município, Guilherme Bellintani, de descontar os dias parados na folha de pagamento.

Os professores reivindicam a universalização da reserva da jornada de trabalho, destinando um terço para atividades extraclasse e dois terços para atividades realizadas em sala de aula.

De acordo com representantes do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado da Bahia (APLB), o processo de reserva, iniciado pela Secretaria Municipal da Educação de Salvador (Smed) este ano, ainda não contempla todas as 440 unidades de ensino da capital.

Valorização

"A reserva é um instrumento de valorização para a categoria e, também, influencia na saúde do trabalhador. Se ainda há carência de professores nas escolas para ocupar o tempo reservado para demais atividades, a reserva ainda não está concretizada", afirmou Marilene Betros, diretora da APLB.

Em coletiva de imprensa, realizada na manhã desta sexta, o secretário Guilherme Bellintani informou que 97% das turmas de toda a rede já conta com professores substitutos para a implantação da reserva da jornada de trabalho.

Contratação

Segundo Bellintani, em 2014, foram contratados, via concurso público, 460 professores para assumirem o cargo de segundo regente - professor que substitui o profissional titular enquanto este se ausenta cumprindo um terço da jornada fora da sala de aula.

Este ano, mais 573 foram empossados, via Regime Especial de Direito Administrativo (Reda) para a mesma função.

"Agora, estamos realizando os últimos ajustes de lotação desses últimos professores em sala de aula. A partir da próxima semana, 100% das escolas contarão com esses profissionais. De acordo com relatório, resta apenas implantar 3% da carga horária em toda a rede. É só uma questão de tempo", afirmou.

Ainda de acordo com Bellintani, a contratação desses profissionais representa investimento de R$ 80 milhões de recursos municipais. "Estamos vivendo momentos de crise, então tudo poderia levar à suspensão da reserva. É um investimento muito grande, mas preferimos seguir garantindo esse direito", disse.

Além de descontar o pagamento do grevistas, o secretário informou que vai solicitar à Justiça a interrupção da transferências de recursos, como taxa sindical, à APLB como forma de garantir o pagamento da multa diária de R$ 50 mil determinada por causa da ilegalidade do movimento.

